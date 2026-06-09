Moradores dos bairros Spinaville e Reserva São Pedro, na região Oeste de Juiz de Fora, podem enfrentar interrupções temporárias no abastecimento de água nesta quarta-feira (10) devido a uma obra da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama).

Segundo a companhia, será realizada uma interligação na rede de água do reservatório Spinaville, localizado na Rua José Eduardo Ney. Para a execução do serviço, a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Spinaville será paralisada entre 8h e 13h.

A previsão é que o fornecimento de água seja retomado após a conclusão dos trabalhos, com normalização gradual do abastecimento ao longo da noite de quarta-feira.

A Cesama informou ainda que imóveis com caixa d’água dimensionada para atender ao consumo por pelo menos 24 horas não devem ser afetados pela interrupção temporária do serviço.

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