Um adolescente de 14 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um ônibus na tarde dessa quinta-feira (11), na Avenida Rio Branco, no Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora. A vítima apresentava ferimentos na cabeça, inchaço próximo aos olhos e sinais de confusão mental, sendo encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).
Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente não percebeu a aproximação do coletivo e acabou colidindo contra a lateral do ônibus.
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No atendimento, a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou um hematoma subgaleal na região da cabeça, edema próximo aos olhos e leve alteração do estado de consciência.
Após os primeiros socorros, o jovem foi encaminhado ao HPS para avaliação e acompanhamento médico.
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