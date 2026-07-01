A Câmara Municipal de Juiz de Fora realiza uma audiência pública para debater a situação da saúde pública no município, com foco nos impactos da prorrogação do processo seletivo da Secretaria de Recursos Humanos sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nesta quinta-feira (2).
A iniciativa foi solicitada pelo vereador João do Joaninho (PSB), e busca esclarecer como a medida tem afetado as equipes das 78 UBSs da cidade, especialmente diante da redução de profissionais essenciais, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
O encontro reunirá representantes da Prefeitura, profissionais da saúde, integrantes do Conselho Municipal de Saúde, conselhos locais, sindicatos e membros da Ouvidoria Municipal de Saúde. Foram convocados para prestar esclarecimentos os secretários municipais de Saúde, Jonathan Ferreira Tomaz, e de Recursos Humanos, Matheus Jacometti Masson.
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Além de discutir os impactos da atual situação sobre o atendimento à população, a audiência pretende construir encaminhamentos e propor soluções para fortalecer a assistência prestada na rede pública municipal.
A população também poderá participar do debate, realizando inscrição até 30 minutos após o início da audiência ou enviando perguntas e sugestões pelo WhatsApp da Câmara Municipal, no número (32) 99183-0706.
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