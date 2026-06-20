Após apresentações de destaque no Instituto Inhotim, em São Paulo e no Grande Teatro do Palácio das Artes, o premiado **Concerto Mineral faz sua primeira apresentação em Juiz de Fora neste sábado (20) às 20h, no Cine-Theatro Central. O público ainda pode garantir ingressos promocionais por apenas R$15, disponíveis pela plataforma Sympla.

Considerado um dos projetos artísticos mais originais de Minas Gerais, o espetáculo integra a turnê de circulação pelo interior do estado e apresenta uma experiência sonora única, criada a partir da instalação Mineral, formada por 103 peças de cerâmica harmônica afinadas com alta precisão e executadas por oito músicos.

Além das cerâmicas sonoras, a performance reúne baixo acústico, piano, percussão, sopros, clarineta, clarone e voz em um repertório que percorre diferentes estilos musicais. O programa inclui obras de Hermeto Pascoal, Steve Reich, Björk, Claude Debussy, Bobby McFerrin e Ary Barroso, além de composições de Milton Nascimento, Caetano Veloso, Dave Brubeck, Animal Collective e Davi Fonseca.

Criado pelo ceramista Máximo Soalheiro, após 27 anos de pesquisa sobre as possibilidades acústicas da cerâmica, o projeto conquistou reconhecimento nacional pela inovação artística e pela qualidade musical. Desde sua estreia na Sala Minas Gerais, em 2018, o Mineral vem emocionando plateias e ampliando os limites entre artes visuais e música.

Com aproximadamente 80 minutos de duração, o concerto reúne os músicos Camila Rocha, Davi Fonseca, João Paulo Drummond, Juliana Perdigão, Kristoff Silva, Leandro César, Pedro Durães, Yuri Vellasco e a participação especial de Loreta Colucci.

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