Após apresentações de destaque no Instituto Inhotim, em São Paulo e no Grande Teatro do Palácio das Artes, o premiado **Concerto Mineral faz sua primeira apresentação em Juiz de Fora neste sábado (20) às 20h, no Cine-Theatro Central. O público ainda pode garantir ingressos promocionais por apenas R$15, disponíveis pela plataforma Sympla.
Considerado um dos projetos artísticos mais originais de Minas Gerais, o espetáculo integra a turnê de circulação pelo interior do estado e apresenta uma experiência sonora única, criada a partir da instalação Mineral, formada por 103 peças de cerâmica harmônica afinadas com alta precisão e executadas por oito músicos.
Além das cerâmicas sonoras, a performance reúne baixo acústico, piano, percussão, sopros, clarineta, clarone e voz em um repertório que percorre diferentes estilos musicais. O programa inclui obras de Hermeto Pascoal, Steve Reich, Björk, Claude Debussy, Bobby McFerrin e Ary Barroso, além de composições de Milton Nascimento, Caetano Veloso, Dave Brubeck, Animal Collective e Davi Fonseca.
Leia mais
Sistema SUSFácil gera embate entre Prefeitura de Juiz de Fora e Estado
Comédia "Mentiras que te contam" inicia turnê no Cine-Theatro Central em Juiz de Fora
Cine-Theatro Central recebe o Starlight Concert – Clássicos do Rock neste domingo
Moradores em situação de rua visitam o Cine-Theatro Central em Juiz de Fora
Princípio de incêndio atinge Cine Theatro Central, em Juiz de Fora
Criado pelo ceramista Máximo Soalheiro, após 27 anos de pesquisa sobre as possibilidades acústicas da cerâmica, o projeto conquistou reconhecimento nacional pela inovação artística e pela qualidade musical. Desde sua estreia na Sala Minas Gerais, em 2018, o Mineral vem emocionando plateias e ampliando os limites entre artes visuais e música.
Com aproximadamente 80 minutos de duração, o concerto reúne os músicos Camila Rocha, Davi Fonseca, João Paulo Drummond, Juliana Perdigão, Kristoff Silva, Leandro César, Pedro Durães, Yuri Vellasco e a participação especial de Loreta Colucci.
Tags:
cerâmica sonora | Cine-Theatro Central | Concerto Mineral | Data | Ingresso | Ingressos | ingressos promocionais | juiz de fora | Máximo Soalheiro | Minas Gerais | Música | Promocionais | Sympla | Turne