Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Matos

Explica?es para essa ascens?o n?o faltam. Muitos apostam em sensibiliza??o pela proximidade com as festas de fim de ano, na renova??o do esp?rito de caridade; outros acreditam que a chegada do 13? sal?rio e as gratifica?es salariais do m?s possibilitam a renova??o da casa e do guarda-roupa, gerando consequentemente um maior n?mero de doa?es.

Independente do motivo, o fato ? que a maior mobiliza??o da sociedade civil acarreta melhorias na qualidade de vida de muita gente. "Muitas pessoas n?o teriam condi??o de bancar o que proporcionamos atrav?s do repasse de material arrecadado. Ningu?m imagina quanta gente precisa da ajuda do pr?ximo", comenta Val?ria Garcia, respons?vel pela recep??o de doa?es da Funda??o Ricardo Moys?s Junior.





A solidariedade do juizforano

Todas as institui?es entrevistadas por nossa equipe foram un?nimes na afirma??o de que a popula??o de Juiz de Fora ? uma cidade solid?ria. Para um dos respons?veis pelo Lar Esp?rita de Laura, Sidney Motta, o povo de Juiz de Fora tem uma grande preocupa??o com o pr?ximo. "Sempre colaboram, seja na forma de doa?es das mais diversas ou com seu trabalho volunt?rio. Nossa luta di?ria ? poss?vel gra?as ? a??o dessas pessoas"- comenta.

A grande maioria das institui?es filantr?picas da cidade depende, exclusivamente, da ajuda da sociedade para sua manuten??o. Maria Diva Guimar?es, diretora das Obras Sociais do Bom Pastor , completa ainda dizendo que essa no??o de solidariedade tem aumentado muito em Juiz de Fora nos ?ltimos anos.Todas as institui?es trabalham com volunt?rios das mais diversas ?reas de servi?os, que tendem tamb?m a aumentar com a proximidade do fim do ano.

Parcerias com Empresas

A contribui??o de empres?rios na manuten??o de institui?es filantr?picas t?m aumentado a cada ano em Juiz de Fora. De acordo com Maria Diva Guimar?es Soares, diretora das Obras Sociais do Bom Pastor , "as empresas t?m percebido que mais que ajudar ao pr?ximo, elas podem ajudar a si mesmas". A afirma??o diz respeito ao fato de as empresas terem percebido que investimentos da sua marca em setores e projetos socias se transformam em diferenciais no fator compra dos consumidores. Muitas tamb?m s?o as empresas que ajudam essas institui?es de forma an?nima.

Nesse novo cen?rio, ? grande a import?ncia dos recursos doados por empresas. Como destaca Val?ria Garcia da Funda??o Moys?s Junior, " n?o ? que o setor empresarial seja o mais presente nas nossa doa?es, porque todas as clasess sociais, at? mesmo as muito humildes sempre d?o um jeito de nos ajudar. O fato ? que a ajuda que vem desse setor ? sempre muito grande, devido claro, ? propor??o de recursos que eles t?m dispon?veis".

Independendente do setor, ramo de atividade ou tamanho as empresas da cidade sempre contribuem. Seja na forma de doa?es em dinheiro, doa?es materiais, descontos em compras que as institui?s realizam ou brindes.

Contribui?es de Natal

Cada uma das institui?es assistenciais da cidade possui um jeito diferente de se mobilizar com a proximidade das festas de final de ano. Muitas organizam festas comemorativas, bazares beneficentes e distribui??o de alimentos.

A fam?lia de Nat?lia Braz, 19 anos, ? uma das atendidas pelo Lions Clube de Juiz de Fora. Para Nat?lia, as cestas de Fim de Ano tem um significado especial: "Com a juda que recebemos, nunca deixamos a comemora??o passar em branco. Sempre tem at? um presentinho pra mim".