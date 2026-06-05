Um homem de 30 anos, que era considerado foragido da Justiça e possuía um mandado de prisão em aberto por furto qualificado, foi preso na manhã da última quarta-feira (3) na BR-265, em São João del-Rei. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele tentou fornecer uma identidade falsa e resistiu à abordagem ao perceber que seria detido.

De acordo com a ocorrência, os policiais receberam informações sobre a existência de um mandado de prisão contra o suspeito e realizaram a abordagem no km 221 da rodovia. Durante a consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a ordem judicial expedida em maio de 2024, relacionada ao crime de furto qualificado.

Ainda conforme a PMRv, o homem apresentou um nome falso na tentativa de evitar a prisão. Ao ser informado sobre o cumprimento do mandado, tentou fugir e resistiu à ação policial, sendo contido pelos militares.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para atendimento médico de praxe e, em seguida, levado para a Delegacia de Polícia Civil de São João del-Rei.

Segundo a polícia, o homem possui registros anteriores por crimes como tráfico de drogas, furtos, lesão corporal e ameaça. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

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