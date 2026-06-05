Um trabalhador foi resgatado em estado grave após ficar preso dentro da cabine de um trator que tombou em uma área rural de Conselheiro Lafaiete, na manhã desta sexta-feira (5). A operação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Batalhão de Operações Aéreas (BOA) e o uso de maquinário pesado devido ao risco de colapso da estrutura e à complexidade do resgate.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 9h30. O trator tombou em um barranco e permaneceu invertido, sustentado por uma árvore, o que impediu que descesse ainda mais a encosta. O operador ficou preso na cabine, com os membros inferiores encarcerados e a região do pescoço comprimida pela deformação da estrutura.

A situação era considerada de alto risco porque um implemento agrícola carregado com cerca de duas toneladas de material permaneceu instável acima do trator, com possibilidade de deslizamento sobre a vítima e as equipes de resgate.

Os bombeiros realizaram o isolamento da área e estabilizaram o local com cabos de aço e uma retroescavadeira. Após garantir condições seguras de trabalho, as equipes iniciaram o desencarceramento utilizando ferramentas hidráulicas de salvamento.

Depois de ser retirado da cabine, o trabalhador recebeu atendimento pré-hospitalar, com imobilização da coluna cervical e demais procedimentos de estabilização. O SAMU prestou apoio durante toda a ocorrência.

Devido à gravidade dos ferimentos, um helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas foi acionado para realizar o transporte aeromédico da vítima a um hospital de referência em Belo Horizonte.

As causas do acidente não foram informadas.

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