Três homens, de 33, 36 e 37 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante operações realizadas pela Polícia Militar em Congonhas entre essa terça-feira (9) e a madrugada desta quarta-feira (10). As ações resultaram na apreensão de 73 pedras de crack prontas para venda, cocaína, munições, dinheiro em espécie, balanças de precisão e um veículo.

A primeira operação teve como alvo um estabelecimento comercial no Centro da cidade, apontado por denúncias como ponto de comercialização de entorpecentes. Um dos investigados, de 37 anos, foi abordado enquanto dirigia uma GM Captiva. No veículo, os policiais encontraram R$679 em dinheiro, um papelote de cocaína e uma balança de precisão.

Simultaneamente, equipes cumpriram mandado de busca no estabelecimento e abordaram um homem de 33 anos. Durante as buscas, foram localizadas duas pedras brutas de cocaína escondidas no forro do imóvel. Em outro endereço ligado ao suspeito de 37 anos, os militares ainda apreenderam três munições intactas de calibre .380.

Segundo a Polícia Militar, as investigações indicavam que os dois homens atuavam em conjunto no tráfico de drogas. Ambos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. A GM Captiva utilizada por um dos suspeitos foi apreendida e removida ao pátio credenciado.

Já na madrugada desta quarta-feira (10), uma nova operação foi realizada no bairro Vila São Vicente após denúncias anônimas. No local, um homem de 36 anos utilizava a garagem de uma residência como ponto de armazenamento e distribuição de drogas, segundo a polícia.

Ao perceber a chegada das viaturas, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado após nova tentativa de evasão. Durante a abordagem, ele ainda resistiu à prisão.

Com o homem, os militares encontraram uma porção de crack e R$975 em dinheiro. Em uma sacola deixada sobre uma bancada do imóvel foram apreendidas outras 73 pedras de crack já embaladas e prontas para comercialização.

O suspeito também foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com as drogas, o dinheiro e o aparelho celular apreendido.

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