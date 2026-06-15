Mais de 130 papelotes de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar em Pirapetinga, cidade que fica a 170 quilômetros de Juiz de Fora.


A apreensão aconteceu durante uma ação policial, no domingo (14), no Bairro Brasilinha. Além dos 134 papelotes de cocaína, foram localizados seis tabletes de maconha e dois rádios comunicadores, e R$ 4,25 em moedas.


De acordo com a PM, durante patrulhamento preventivo, os policiais avistaram um homem saindo de uma casa abandonada. Ao perceber a aproximação dos militares o suspeito fugiu correndo por um escadão e não obedeceu a ordem de parada. Nas proximidades de onde ele estava, a PM localizou uma sacola contendo as drogas, os rádios e o dinheiro.

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O homem conseguiu fugir. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia.

O caso vai ser investigado.

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Polícia Militar - Material foi apreendido durante ação da PM

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