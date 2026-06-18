Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Boa Vista, em Viçosa. A ação ocorreu por volta das 9h40, na Rua Primeiro de Maio, durante o cumprimento de uma ordem judicial.

De acordo com a Polícia Militar, após receber informações sobre a existência do mandado de prisão contra o suspeito, já conhecido no meio policial por envolvimento em ocorrências de tráfico de drogas e ameaça, os militares se deslocaram até sua residência.

No local, os policiais encontraram o portão da casa aberto e visualizaram o homem dormindo em um dos quartos. A equipe entrou no imóvel e realizou a prisão, dando ciência ao suspeito sobre a ordem judicial expedida em seu desfavor.

Durante a abordagem, o homem informou que possuía uma réplica de arma de fogo na residência. No quarto indicado, os militares localizaram a réplica sobre uma máquina de costura. No mesmo local, foram encontradas duas porções de substância semelhante a ecstasy e uma porção de substância análoga à cocaína.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Viçosa, juntamente com os materiais apreendidos.

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