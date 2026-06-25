Um idoso de 91 anos ficou gravemente ferido após um acidente entre um carro e um caminhão na tarde desta quarta-feira (24), na MG-353, altura do km 55, em Coronel Pacheco.

Segundo informações apuradas no local, o caminhão seguia de Juiz de Fora para Rio Pomba quando houve a colisão com o automóvel nas proximidades de um trevo. A suspeita é de que o motorista do carro tenha avançado a sinalização de parada ao tentar cruzar a rodovia, sendo atingido na lateral pelo caminhão.

O condutor do automóvel, um policial militar reformado de 91 anos, recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao pronto-socorro de Coronel Pacheco. Devido ao agravamento do quadro clínico, ele precisou ser transferido por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU para o Hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora, já inconsciente.

Os veículos envolvidos sofreram danos, mas foram liberados após os procedimentos de praxe. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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