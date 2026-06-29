Um desentendimento familiar terminou em tragédia na localidade rural de Passa Dez, distrito de Porto Firme na Zona da Mata. Um homem de 50 anos e uma mulher de 28 anos foram presos em flagrante pela Polícia Militar, acusados de homicídio consumado contra um homem de 34 anos. O crime ocorreu no quintal da residência onde os três conviviam há cerca de oito meses.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, o morador de 50 anos confessou o crime. Ele admitiu ter matado a vítima utilizando um pedaço de madeira para desferir diversos golpes na região da cabeça.

Álcool e legítima defesa

No depoimento, o autor alegou que o ataque foi uma reação para defender a companheira. A mulher, de 28 anos, confirmou a versão aos policiais. Ela detalhou que o trio passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas até que uma discussão foi iniciada.

Segundo o relato da mulher, a vítima passou a agredi-la fisicamente. Para se defender, ela conseguiu empurrar o agressor em direção ao terreiro da casa. Foi nesse momento que o companheiro interveio, armou-se com um pedaço de madeira e desferiu três pauladas na cabeça da vítima, que caiu imediatamente desacordada.

Investigação e antecedentes

A perícia da Polícia Civil esteve no local e fez os trabalhos de praxe para liberar o corpo. Durante a checagem no sistema, as autoridades constataram que a vítima já possuía antecedentes criminais por receptação e lesão corporal.

O casal recebeu voz de prisão em flagrante no local e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Viçosa, que vai apurar o caso.

Tags:

briga familiar | Homicídio | Passa Dez | polícia civil | Polícia Militar | Porto Firme | Prisão em Flagrante | Violência | Zona da Mata