Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na terça-feira (30) em Divino, na Zona da Mata. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça da comarca local.

Segundo a Polícia Militar, a ação teve como foco imóveis vinculados a um suspeito de gerenciar o comércio ilegal de entorpecentes na região. No principal endereço do alvo, localizado no Centro da cidade, os militares encontraram um revólver, dinheiro e farta quantidade de drogas prontas para a comercialização.

Foram apreendidos 132 buchas e um tablete de maconha, 50 pedras de crack, 18 papelotes de cocaína além de um revólver calibre .38 e R$ 1mil em espécie. A PM também encontrou três balanças de precisão e materiais usados para embalar e refinar droga.

O homem e todo o material foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de plantão, onde o flagrante foi ratificado.

A PM informou que a operação faz parte de uma estratégia contínua de combate à criminalidade organizada na região e relembrou que a população pode ajudar com denúncias anônimas pelos telefones 190 ou 181.

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