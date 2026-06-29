Dois homens foram presos por tráfico de drogas na tarde de sábado (27), em Viçosa, após serem flagrados comercializando entorpecentes em um ponto conhecido pelo intenso tráfico.
Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos tentaram destruir provas, descartando parte das drogas no sistema de esgoto. A ação rápida dos policiais impediu que o material fosse perdido.
Durante as buscas, foram apreendidos 24 pinos de cocaína, oito buchas de maconha, quatro pedras de crack, uma câmera de monitoramento e R$152,25 em dinheiro.
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Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.
O caso ocorreu em uma operação contra o tráfico de drogas, em meio a outras ações recentes da Polícia Militar na região.
Em ocorrências semelhantes, a PM tem atuado em bairros com intensa movimentação, como em Viçosa e Barbacena.
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