(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: agora, com influência de pessoa próxima, seja prudente e não agrave problemas com atitudes de intolerância. Interesses: você hoje poderá enfrentar com acerto os desafios de seu trabalho e na rotina de negócios. Finanças protegidas. Vida íntima e sentimentos: carência de atenção.

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