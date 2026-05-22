(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: agora, com influência de pessoa próxima, seja prudente e não agrave problemas com atitudes de intolerância. Interesses: você hoje poderá enfrentar com acerto os desafios de seu trabalho e na rotina de negócios. Finanças protegidas. Vida íntima e sentimentos: carência de atenção.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Capricórnio | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | sentimentos | Trabalho | vida íntima | zodíaco


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