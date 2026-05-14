Uma indústria de carnes localizada no bairro Barreira do Triunfo, em Juiz de Fora, foi interditada nesta quarta-feira (14) após uma fiscalização identificar o uso irregular do selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). No local, foram encontrados cerca de 240 quilos de carnes e produtos processados sem identificação adequada ou com selo utilizado de forma fraudulenta.

Segundo a Prefeitura, a ação foi realizada após denúncia encaminhada pela Vigilância Sanitária sobre suspeitas envolvendo o estabelecimento, localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

Durante a fiscalização, foram apreendidos produtos como linguiça, bacon, kit feijoada e outros derivados. Parte dos itens era comercializada com uso indevido do selo do SIM, enquanto outros produtos não possuíam rótulo nem identificação de procedência.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, após análise interna foi constatado que o estabelecimento não possuía registro oficial junto ao Serviço de Inspeção Municipal.

O caso segue sendo acompanhado pelos órgãos responsáveis, que deverão adotar as medidas administrativas cabíveis.