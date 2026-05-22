Um caminhão furtado em Contagem foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a madrugada desta sexta-feira (22), na BR-040, em Juiz de Fora. Segundo a corporação, o motorista abandonou o veículo durante a abordagem e fugiu correndo para uma área de mata às margens da rodovia.

A abordagem aconteceu no km 762 da BR-040, quando os policiais interceptaram o caminhão que seguia da capital mineira em direção a Juiz de Fora.

Após vistoria e procedimentos de identificação veicular, a PRF constatou que o caminhão havia sido furtado no dia 19 de maio deste ano, em Contagem.

Ainda de acordo com a polícia, as placas instaladas no veículo pertenciam a outro caminhão do mesmo modelo, registrado em Leopoldina.

Equipes da PRF realizaram buscas na região após a fuga do motorista, mas ele não havia sido localizado até a última atualização da ocorrência.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora.

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