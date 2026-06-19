Morreu na manhã desta sexta-feira (19) o jovem de 25 anos que havia sido resgatado após um grave incêndio em uma residência no Bairro Ipiranga, na Zona Sul de Juiz de Fora. A vítima estava internada no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Em nota, Prefeitura de Juiz de Fora informou que uma equipe multidisciplinar do HPS se dedicou ao paciente, "garantindo acolhimento integral, suporte constante e todos os atendimentos necessários para manter sua estabilidade. No entanto, apesar de todos os esforços, o paciente foi a óbito na manhã desta sexta".

O jovem recebeu os primeiros socorros do Samu ainda no local do incidente. Ele chegou a ser levado para o hospital onde precisou ficar sedado, mas não resistiu.

Suspeita de vazamento de gás

Moradores da região relataram que, horas antes do início das chamas, foi possível sentir um forte cheiro de gás de cozinha, segundo o Corpo de Bombeiros. Os militares informaram ainda que a estrutura da residência foi afetada pelo fogo, e as causas reais que deram início ao incêndio ainda serão investigadas A identidade do jovem não foi divulgada.

Tags:

Bairro Ipiranga | Bombeiro | Casa | Corpo de Bombeiros | hps | incêndio | Jovem | juiz de fora | morte | SAMU | Vazamento de Gás | Vítima | Zona Sul