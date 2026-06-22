As linhas de ônibus 742 e 745 (Rosário de Minas) já operam no modelo semiexpresso desde as primeiras horas desta segunda-feira (22). De acordo com o executivo, a mudança reduz o tempo de viagem entre a zona rural e o Centro de Juiz de Fora, e diminuindo a lotação dos veículos.

Com a inclusão dessas duas linhas, o sistema de transporte da cidade passa a contar com sete itinerários rurais operando neste formato.

Regras de embarque e desembarque

Para usar os ônibus semiexpresso, é preciso saber alguma regrinhas. No sentido Centro/ Bairro o passageiro pode subir no ônibus em qualquer ponto, mas o desembarque só é permitido a partir do último ponto da Avenida Antônio Simão Firjan (na altura do Grupo Benassi).

Já no sentido Bairro/ Centro, o desembarque é livre em qualquer parada, mas o embarque só pode ser feito no trecho entre Igrejinha e o primeiro ponto da Avenida Antônio Simão Firjan (próximo à Paraibuna Embalagens e EBMAC).

Na região central as paradas nas avenidas Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas e Francisco Bernardino seguem funcionando normalmente para subida e descida.

Como identificar os veículos

Os ônibus que operam no modelo semiexpresso têm aviso no letreiro luminoso;

Placa amarela no para-brisa dianteiro;

Destaque na cor amarela no aplicativo Cittamobi.

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