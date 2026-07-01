Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar prendeu sete pessoas e apreendeu mais de 150 aves silvestres nesta quarta-feira (1º) na Zona da Mata. Batizada de Operação Libertas, a ação teve como foco o combate ao tráfico de animais e crimes ambientais na região. Um dos pássaros apreendidos é avaliado em R$ 50 mil por ser campeão de canto.

Ao todo, as equipes cumpriram 19 mandados de busca e apreensão em Juiz de Fora, Santos Dumont, Santa Bárbara do Tugúrio e Rio Novo. Além dos presos, outras seis pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos.

Rede criminosa e anilhas adulteradas

De acordo com as investigações, em Santos Dumont foi identificada uma rede criminosa estruturada para a caça e o comércio ilegal. Na cidade, seis suspeitos foram presos em flagrante. Eles devem responder por tráfico de animais silvestres, adulteração de anilhas, associação criminosa e por manter animais silvestres em cativeiro.

Nas outras cidades, outras três pessoas foram levadas para a delegacia por manterem aves em cativeiro de forma irregular. Em Rio Novo, a polícia localizou 65 pássaros em endereços diferentes. Segundo a polícia, as multas aplicadas aos criminosos ultrapassam os R$ 500 mil.

FOTO: Polícia Civil - Pássaro apreendido durante operação na Zona da Mata

Espécies ameaçadas de extinção

Entre os animais resgatados, os policiais encontraram exemplares de curió, espécie ameaçada de extinção em Minas Gerais.

Também foram apreendidos corrupiões, trinca-ferros e coleirinhos. Segundo a Polícia Civil, essas espécies são frequentemente visadas pelo tráfico devido ao alto valor comercial no mercado ilegal e pela grande procura para criação clandestina.

Todos os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. As investigações continuam.



Participaram da operação 80 policiais civis e militares. A operação teve o apoio do Ministério Público, do Ibama e do Instituto Estadual de Florestas (IEF).

FOTO: Polícia Civil - Pássaro da espécie coleiro é avaliado em R mil

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