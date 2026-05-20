A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite desta terça-feira (19), um homem de 57 anos condenado por estupro e que estava foragido da Justiça. A prisão aconteceu em Carandaí.
Segundo a PRF, o suspeito dirigia sozinho pela BR-040, seguindo de Belo Horizonte para Cabo Frio, quando foi abordado pelos policiais.
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De acordo com a corporação, o crime ocorreu em 2021, em Santa Luzia. A condenação a oito anos de prisão foi expedida em abril deste ano.
Após a prisão, o homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Conselheiro Lafaiete.
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