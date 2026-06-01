Um homem de 21 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas na tarde deste domingo (31), no bairro São Pedro, em Barbacena. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima e uma operação de monitoramento da Polícia Militar, que flagrou o suspeito supostamente comercializando entorpecentes. Durante a ação, ele tentou fugir de motocicleta, mas drogas e outros materiais relacionados ao tráfico foram encontrados pelos policiais.

Segundo a PM, a ocorrência teve início após uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia Unificado (DDU), que apontava a prática de tráfico de drogas em um imóvel do bairro.

Durante o monitoramento do local, os militares observaram o suspeito realizando a suposta venda de entorpecentes. Ao notar a aproximação da equipe policial, ele fugiu em alta velocidade em uma motocicleta, realizando manobras perigosas por ruas e calçadas da região.

Durante as buscas, a motocicleta foi encontrada abandonada em frente à residência de um homem de 49 anos. Conforme a polícia, ele teria sido flagrado mantendo contato com o suspeito para auxiliar na ocultação do veículo e de drogas.

Na vistoria da motocicleta, os militares localizaram pedras de crack escondidas no compartimento da bateria. Já no imóvel que era alvo da denúncia, foram apreendidas outras pedras da mesma droga, uma porção de maconha, uma máquina de cartão, dinheiro em espécie e documentos do suspeito de 21 anos.

Os materiais foram recolhidos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas e as investigações sobre o caso continuam.

Tags:

De | Drogas | es | Homem