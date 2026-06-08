Dois homens, de 25 e 30 anos, foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação realizada na última quinta-feira (4) no Bairro São João, em Conselheiro Lafaiete. A ação resultou na apreensão de 10 barras de maconha, 264 comprimidos de ecstasy, porções de cocaína, balanças de precisão, celulares e uma motocicleta supostamente utilizada na atividade criminosa.

Segundo a Polícia Militar, a operação foi desencadeada após denúncias de que uma residência da região estaria sendo usada como ponto de armazenamento e comercialização de entorpecentes. Durante o monitoramento, os militares observaram intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do imóvel, além de abordagens de supostos usuários.

Ao perceberem a aproximação das equipes, os dois suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos. Com o homem de 30 anos, os policiais encontraram 30 buchas de maconha, 10 papelotes de cocaína, 25 comprimidos de ecstasy e dois celulares. Já com o outro suspeito foi apreendido um aparelho celular.

Nas buscas realizadas na residência, os militares localizaram mais 10 barras de maconha, 60 buchas e uma porção esfarelada da droga, além de uma porção petrificada e 14 papelotes de cocaína. Também foram apreendidos outros 239 comprimidos de ecstasy, totalizando 264 unidades da droga sintética.

A operação ainda resultou na apreensão de três balanças de precisão, materiais utilizados para fracionamento e embalagem dos entorpecentes e uma motocicleta que, segundo a PM, era usada na logística do tráfico.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil junto com todo o material apreendido.

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