Dois homens, de 25 e 33 anos, foram presos por tráfico de drogas na noite desse domingo (21), no Centro de Alfredo Vasconcelos. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu uma barra e 13 tabletes de maconha, balança de precisão, celulares e dinheiro.

Segundo a PM, a ação ocorreu durante patrulhamento, quando os militares identificaram uma motocicleta estacionada em frente à residência de um homem de 25 anos, alvo de diversas denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Após monitoramento do local, os policiais abordaram o suspeito e outro homem, de 33 anos, quando saíam do imóvel.

Durante a busca pessoal, os militares encontraram com o homem de 33 anos três tabletes de maconha, uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.

Já o suspeito de 25 anos admitiu que havia mais drogas em seu quarto. No local, a equipe localizou uma barra e outros dez tabletes de maconha, além de uma balança de precisão, uma faca e outro celular.

Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com todo o material apreendido.

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