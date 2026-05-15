Três homens, de 39, 58 e 62 anos, foram presos em flagrante em Alfredo Vasconcelos durante uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais e da Polícia Civil de Minas Gerais que apreendeu cerca de 80 quilos de cocaína.

A ação aconteceu na noite da última quarta-feira (13) em Alfredo Vasconcelos e também em trechos da BR-040. Ao todo, os policiais apreenderam 81 barras de cocaína.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi resultado de aproximadamente um mês de investigações e levantamentos realizados pelas equipes de combate ao crime organizado.

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