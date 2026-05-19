O Procon de Juiz de Fora aplicou multa de R$301,2 mil à Expresso Guanabara por prática considerada abusiva na cobrança de passagens interestaduais, principalmente na linha entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Segundo o órgão, foram identificados aumentos de até 300% nos valores das tarifas em períodos de maior procura. De acordo com o Procon, o processo administrativo foi concluído nesta segunda-feira (18) após investigação iniciada em abril de 2025, motivada por denúncias de consumidores.
Durante a apuração, o órgão identificou casos em que passagens comercializadas por R$39,99 chegaram a ser vendidas por R$149 no fim de 2025, sem comprovação de aumento proporcional nos custos operacionais ou melhoria no serviço prestado.
A empresa alegou que a prática estaria amparada pela liberdade tarifária autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). No entanto, o PROCON entendeu que a variação de preços baseada apenas no aumento da demanda, em um serviço considerado essencial, viola o Código de Defesa do Consumidor.
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Entre as infrações apontadas estão aumento de preço sem justa causa, exigência de vantagem excessiva e cláusulas que permitem alteração unilateral de valores.
A empresa ainda poderá recorrer da decisão nas esferas administrativa e judicial.
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