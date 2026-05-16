O Procon de Juiz de Fora suspendeu provisoriamente as medidas cautelares aplicadas contra uma agência do Banco Bradesco no Centro de Juiz de Fora após o banco apresentar um plano de melhorias para reduzir filas e reorganizar o atendimento aos clientes.

A decisão envolve a agência localizada na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2725, alvo de reclamações relacionadas a filas excessivas, demora no atendimento e dificuldades enfrentadas principalmente por idosos e beneficiários do INSS.

Segundo o Procon/JF, o banco apresentou cronograma de ações consideradas suficientes para substituir, neste momento, as restrições operacionais e comerciais que haviam sido impostas anteriormente.

Entre as medidas anunciadas pelo Bradesco estão a ampliação da estrutura da agência, com aumento do número de assentos; reforço das equipes de atendimento nos horários de maior movimento; reorganização das filas; incentivo ao uso de canais digitais; além da antecipação do horário de funcionamento para 8h nos períodos de pagamento de benefícios do INSS.

O banco também informou que iniciou conversas com o INSS para discutir a redistribuição de beneficiários entre instituições financeiras da cidade e afirmou que busca correspondentes bancários para absorver parte da demanda.

Apesar da suspensão das restrições, o Procon informou que continuará monitorando a situação da agência pelos próximos 60 dias. O banco deverá apresentar relatórios periódicos sobre tempo médio de atendimento, fluxo de clientes e andamento das medidas prometidas.

Segundo o órgão, as medidas cautelares poderão ser retomadas caso o plano não seja cumprido ou os problemas persistam.

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