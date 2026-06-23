Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos por tráfico de drogas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora, na tarde dessa segunda-feira (22). Na ação, foram apreendidas 139 pedras e porções de crack, seis buchas de maconha, R$ 1.875 em dinheiro e quatro aparelhos celulares.

Segundo a Polícia Militar, os adolescentes tentaram fugir ao perceber a chegada das equipes ao imóvel localizado na Rua Pirapora, mas foram abordados. Com eles, foram encontradas parte das drogas, dinheiro e celulares.

Durante as buscas em uma residência, os militares localizaram mais porções de crack e dinheiro que seriam de um homem de 24 anos, apontado como responsável pelo material. Ele não foi encontrado e segue sendo procurado.

Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com todo o material apreendido. O caso será investigado.

Tags:

Adolescente | adolescentes apreendidos | apreensão | Crack | Dom Bosco | Drogas | juiz de fora | Maconha | mandado de busca | polícia civil | Polícia Militar | tráfico de drogas