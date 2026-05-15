Um homem de 33 anos foi preso nesta quinta-feira (14) suspeito de tentar matar um desafeto em Rosário da Limeira. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a vítima foi baleada enquanto estava dentro de um carro acompanhado da esposa e de uma criança de 6 anos.

O suspeito foi localizado no município de Muriaé, a cerca de 35 quilômetros do local do crime. Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, que será encaminhado para perícia.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 12 de abril, após um desentendimento verbal entre os envolvidos. Em seguida, o investigado teria efetuado vários disparos contra a vítima, atingindo o abdômen, a região pélvica e a perna esquerda.

Os tiros também acertaram o veículo, causando perfuração na porta do motorista. Após o ataque, o suspeito fugiu em uma caminhonete.

Ainda conforme a Polícia Civil, a motivação estaria relacionada a conflitos familiares antigos. Os dois homens eram concunhados e moravam no mesmo prédio. Testemunhas relataram histórico de desavenças entre eles.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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