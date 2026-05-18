Um homem de 35 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio registrado neste ano dentro de uma casa lotérica, foi preso durante uma operação da Polícia Militar no bairro Sagrada Família, em Viçosa, na última sexta-feira (15). Na ação, os militares apreenderam 139 pedras de crack, 66 buchas de maconha, dez tabletes de maconha, um tablete grande de crack, seis pinos de cocaína e dinheiro.

Segundo a PM, a ação foi realizada após levantamentos da inteligência identificarem intensa movimentação ligada ao tráfico de drogas em um imóvel na Rua Conceição. Equipes do Tático Móvel foram até o endereço e efetuaram a prisão do suspeito, que possui diversas passagens policiais.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais junto com o material apreendido.

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