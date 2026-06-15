Dois homens, de 43 e 40 anos, foram presos por tráfico de drogas em operações realizadas pela Polícia Militar entre sexta-feira (12) e domingo (14) em Barbacena.

A primeira ocorrência foi registrada no bairro Grogotó, após uma denúncia anônima informar que um homem estaria comercializando drogas em um condomínio residencial. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir e resistiu à abordagem. Durante buscas, os militares apreenderam 38 pedras de crack, uma pedra maior da mesma substância, R$ 170 em dinheiro e dois celulares. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Já na manhã de domingo (14), durante patrulhamento no bairro Caiçaras, próximo à linha férrea, local conhecido pelo comércio de drogas, os militares flagraram um homem realizando movimentações compatíveis com o tráfico. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado.

Com o auxílio do cão farejador Kovid, os policiais localizaram 29 pedras de crack escondidas em uma área de vegetação. Também foram apreendidos R$ 69, um celular, materiais utilizados para embalar drogas e uma porção de maconha encontrada na residência do suspeito.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia juntamente com os materiais apreendidos.

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