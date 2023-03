Medicamentos da Prefeitura de JF são encontrados em dep?sito irregular

Quarta-feira, 28 de maio de 2014, atualizada às 16h20 e às 17h49

Medicamentos e insumos da Prefeitura de JF são encontrados em depósito irregular

Na manhã desta quarta-feira, 28 de maio, medicamentos e insumos da Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora foram encontrados acondicionados de forma irregular, em um depósito de uma empresa terceirizada contratada pela Prefeitura, na avenida Itamar Franco, no bairro São Mateus.

A descoberta foi feita pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal, depois de uma denúncia anônima. De acordo com o vereador Wanderson Castelar (PT), um dos membros da comissão, não havia vigia no depósito. "A porta se abriu facilmente quando chegamos no lugar, o que possibilitou a nossa entrada."

Por meio de nota, a assessoria da pasta afirmou que "A Secretaria de Saúde informa que a empresa Unihealth venceu a concorrência para a gestão municipal dos medicamentos dentro dos trâmites a que se submetem todas as empresas contratadas pelo poder público. Tais empresas, por lei e por contrato, tem suas obrigações e responsabilidades e estão sujeitas a eventuais penalidades em caso de quaisquer descumprimentos. O referido caso, então, será investigado. Constatada a ocorrência de alguma irregularidade, as sanções legais e contratuais serão adotadas."

