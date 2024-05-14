Receitas de P?scoa enviadas pelos internautas
Encena?es marcam a Paix?o de Cristo
Em Juiz de Fora, as encena?es ganham destaque nas par?quias e ruas das comunidades, que n?o medem esfor?os para retratar a hist?ria. Clique e confira os detalhes
Programa??o nas igrejas de Juiz de ForaCerca de 10 mil fi?is devem comparecer as cerim?nias que retratam os ?ltimos dias da vida de Jesus at? a ressurrei??o, s? nas igrejas centrais, durante a Semana Santa em Juiz de Fora. A maior celebra??o dos cat?licos, a P?scoa, ser? incrementada com uma programa??o especial em toda a Arquidiocese.
Presenteie quem voc? gosta com criatividade
Os rituais da P?scoa continuam os mesmos?
Pirulitos de chocolate
Aprenda o passo-a-passo de tr?s sugest?es de pirulitos diferentes para voc? alegar a crian?ada na P?scoa. Tudo bem simples, f?cil e, ? claro, muito gostoso. As dicas s?o da culinarista, Halina Maia. Tem sugest?o de cora??o, flor e pirulito personalizado, confira!
Com a chegada da Semana Santa - dias que antecedem a P?scoa - muita gente fica sem comer carne. Que tal aprender uma receita f?cil, saborosa e que pode substituir ou acrescentar suas refei?es no pr?ximos dias?
Quibe assado de batata
Quaresma ? tempo de f?rias para m?sicos
Mensagem
Arcebispo ressalta que p?scoa ? per?odo de renova??o e acredita que lado comercial deixa siginificado da data de lado
Empresas inovam com os chocolates
Como as crian?as v?em o coelhinho?
Quaresmeira
? ?rvore que s? floresce na Quaresma
Escolha do peixe
Veterin?rio diz que os peixes mais procurados s?o os mais baratos.
Sorvete com manga
Ser? que essa mistura de sorvente, manga e chocolate combinam?
