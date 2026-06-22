Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (21), durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na MGC-482, em Itaverava, na região do Campo das Vertentes. Durante a abordagem a um Fiat Palio com dois ocupantes, os policiais encontraram maconha, cocaína, pasta base de cocaína, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Segundo a PMRv, a abordagem ocorreu por volta das 20h30, no km 266 da rodovia, após os militares perceberem um forte odor de maconha vindo do interior do veículo.

Durante as buscas, foram apreendidos uma barra de maconha, duas buchas da droga, uma porção de cocaína, dez papelotes de cocaína, dois tabletes de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e materiais utilizados para o fracionamento e comercialização dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o condutor do veículo recebeu voz de prisão por tráfico ilícito de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Conselheiro Lafaiete. O material apreendido também foi recolhido para as providências cabíveis.

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