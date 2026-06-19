Três homens, de 27, 29 e 44 anos, foram presos por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar no bairro Grogotó, em Barbacena, na tarde desta quinta-feira (18). Com o grupo, os militares encontraram uma pedra bruta de crack escondida em um compartimento oculto no câmbio de um veículo.

A ação ocorreu durante uma operação de repressão ao tráfico de drogas em condomínios da região. Segundo a PM, o VW Gol abordado já havia sido citado em denúncias anônimas como sendo utilizado para a entrega de entorpecentes.

Após monitoramento e acompanhamento do automóvel, os policiais realizaram a abordagem. Com o auxílio de um cão farejador, foi feita uma busca detalhada no veículo, onde a droga foi localizada escondida na estrutura do câmbio de marchas.

Além do entorpecente, foram apreendidos aparelhos celulares e o carro utilizado pelos suspeitos.

Os três ocupantes receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

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