Um trabalhador rural de 54 anos foi morto a tiros em uma propriedade localizada na região do Sítio Paiol, na zona rural de Viçosa. O crime foi descoberto na tarde desta quarta-feira (1º).
Segundo a Polícia Militar, a vítima realizava serviços de construção de cerca na fazenda. O proprietário do local informou que esteve com o trabalhador por volta das 10h, quando entregou materiais para a continuidade do serviço. Ao retornar, cerca de cinco horas depois, encontrou o homem caído ao solo, já sem sinais de vida.
Durante a preservação da cena do crime, os policiais localizaram diversas cápsulas de munição deflagradas dos calibres .380 e .45, espalhadas entre uma estrada vicinal e as proximidades do corpo.
A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os levantamentos técnicos. Após os trabalhos, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.
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Até o momento, não foram identificadas testemunhas nem câmeras de segurança que possam auxiliar nas investigações. A Polícia Militar realiza diligências para identificar o autor e esclarecer a motivação do homicídio.
Casos de homicídio na região também têm mobilizado as forças de segurança, assim como ocorrências de roubo violento em sítios e propriedades rurais.
Em outras ações recentes, a PM atuou em patrulhamento preventivo e em operações contra armas na zona rural.
Também seguem em apuração outras situações de morte a tiros e tentativa de homicídio na região.
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