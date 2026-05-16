A 9ª Corrida da Unimed Juiz de Fora será realizada neste domingo (17), a partir das 8h, na Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora, com 2.105 participantes inscritos. O evento vai provocar alterações no trânsito e desvios em linhas de ônibus no campus da universidade entre 7h e 10h.



A programação também inclui a corrida infantil, marcada para sábado (16), às 15h, no mesmo local.



Segundo a organização, 1.414 atletas participarão da corrida de 6,5 quilômetros, enquanto 312 pessoas estarão na caminhada de 2,5 quilômetros. Entre os inscritos, há ainda 111 participantes com deficiência e 268 crianças na prova infantil.



A entrega dos kits será realizada no sábado (16), das 8h às 18h, na Praça Cívica da UFJF. Os chips de cronometragem serão distribuídos no domingo, entre 6h30 e 7h45.



Trânsito terá alterações no campus da UFJF



Por causa da corrida, o acesso de veículos ao anel viário da UFJF será interditado a partir das 7h de domingo (17). A previsão é de que o trânsito seja liberado às 10h.



Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) atuarão no entorno da universidade orientando motoristas sobre desvios e rotas alternativas. Aplicativos de navegação e painéis de trânsito também devem informar as interdições.



Durante o período de bloqueio, linhas de ônibus que circulam pelo campus terão itinerários alterados.

As linhas que seguem em direção ao Centro pelo Pórtico Norte deverão fazer retorno na Rua José Lourenço Kelmer e seguir pelas avenidas Murílio de Avellar Hingel, Presidente Costa e Silva, Paulo Botti, Eugênio do Nascimento e Presidente Itamar Franco.



Já as linhas no sentido bairro, pelo Pórtico Sul, passarão pela Avenida Eugênio do Nascimento, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Doutor Ferdinando Cyrne e Avenida Presidente Costa e Silva antes de retomarem o trajeto habitual.

Entre as linhas que atendem a região da UFJF estão 516, 530, 531, 532, 534, 541, 547, 548, 549 e 560.

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