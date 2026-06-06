Um grave acidente entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas e uma criança de 7 anos gravemente ferida na tarde desta sexta-feira (5), na BR-265, km 228, em Barroso, na região de São João del-Rei. As vítimas fatais são o motorista do Fiat Siena, de 49 anos, e uma passageira de 67 anos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 12h55. Conforme apurado no local, o Fiat Siena seguia pela rodovia quando o condutor perdeu o controle do veículo em uma curva, invadiu a contramão de direção e bateu de frente contra um caminhão que trafegava no sentido contrário.

A dinâmica do acidente foi confirmada pelo motorista do caminhão e também pelo condutor de um Fiat Idea que seguia logo atrás do Siena e presenciou a colisão.

Equipes do SAMU estiveram no local e constataram as mortes do motorista e da passageira. Uma criança de 7 anos, que também estava no carro, foi socorrida em estado grave e encaminhada para a Santa Casa de Barbacena.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o motorista das ferragens. Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de São João del-Rei.

A criança ficou sob os cuidados de familiares, e o Fiat Siena foi removido para um pátio credenciado. As causas do acidente serão investigadas.

Um acidente de trânsito foi registrado na noite de quinta-feira (2), por volta das 19h45, no Bairro Vila Santa Terezinha, em São João del-Rei.

Um homem de 70 anos morreu e sua esposa de 68 anos ficou gravemente ferida em um acidente registrado na manhã desta terça-feira (4) no quilômetro 275, da BR 265, em São João del-Rei.

Um motorista de 46 anos e o filho dele de 16 anos viajavam pela BR-265 em direção a São João Del-Rei para assistir a um casamento, quando um caminhão se aproximou e colidiu frontalmente com o automóvel em que eles estavam, no KM 242, próximo à Comunidade do Elvas.

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