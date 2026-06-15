Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (12) após uma perseguição policial que terminou com colisões de trânsito, apreensão de drogas e sua captura escondido no banheiro de um estabelecimento comercial.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início durante patrulhamento no loteamento Sagrada Família, quando os militares tentaram abordar um GM Kadett suspeito de ser utilizado no tráfico de drogas.

O motorista ignorou a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, transitando pela contramão e colocando em risco pedestres e outros condutores. Durante a fuga, o veículo bateu em uma caminhonete GM S10 estacionada e, em seguida, em uma Rampage, causando danos materiais.

Após os acidentes, o suspeito abandonou o carro e tentou escapar a pé. Ele foi localizado pouco depois, escondido no banheiro de um estabelecimento próximo. De acordo com a PM, o homem ainda resistiu à prisão, mas acabou contido.

Durante buscas no veículo, os policiais encontraram uma barra de maconha, 25 pedras de crack, dois papelotes de cocaína e três aparelhos celulares.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com os materiais apreendidos. O GM Kadett foi recolhido e levado para um pátio credenciado.

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