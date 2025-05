Atl?tico ? Campe?o pela 39? vez

O Atl?tico, enfim, quebrou o incomodo jejum de sete anos sem t?tulos estaduais. Mesmo perdendo por 2 a 0 para o Cruzeiro, com gols de Guilherme e Wellington, todos na etapa inicial, o Galo confirmou o favoritismo depois de ter vencido a primeira partida. Foi o 39? t?tulo estadual do alvinegro contra 34 do rival Cruzeiro