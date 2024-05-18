Parada do Orgulho Gay 2007

Luca Bordoni, 1? rainha da Parada

A drag queen Luca Bordoni nasceu h? nove anos e, desde ent?o, faz shows, anima?es de festas, despedida de solteiro e v?rios outros eventos. Quem v? Luca, atualmente, dando aulas em um workshop para drag queens, nem imagina que a personagem de Luiz Claudio Moraes come?ou com uma brincadeira. Mas n?o foi ? toa que na estr?ia da Parada do Orgulho GLBT de JF, ela foi a escolhida como Rainha

Concurso da maior beleza homossexual, agora tamb?m vira patrim?nio imaterial


Com?rcio em clima de arco-?ris

Lojas e prestadores de servi?o de JF apostam no p?blico GLBT e investem em decora??o durante a semana rosa. Setores esperam por uma inje??o de R$ 5 milh?es na cidade. Setor hoteleiro espera atingir a marca de 100% das instala?es.



